54-летний специалист рассказал о ряде предложений сменить место работы.

Наполи собрался переманить тренера-четвертьфиналиста Лиги чемпионов, – CdS

"Я разговаривал с клубом вчера и сегодня утром. Ныне мы наслаждаемся моментом праздника, поэтому увидимся в конце дня или завтра. Окончательное решение я еще не принял. У меня есть варианты не только с Лионом и Ниццей, но и с Наполи тоже. Франция мне нравится, но решение я еще не принял. Обсудим, посмотрим", – цитирует тренера Tutto Napoli.

К слову, Кристоф Гальтье возглавил Лилль в декабре 2019 года. Ранее он 7,5 лет тренировал Сент-Этьен и завоевал с "зелеными" Кубок Франции в 2013-м.

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