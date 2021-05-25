Новоявленный чемпион Франции заявил об интересе Наполи
Сенсационный триумф Лилля во французской Лиге 1 повысил интерес более состоятельных клубов к главному тренеру команды Кристофу Гальтье.
54-летний специалист рассказал о ряде предложений сменить место работы.
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"Я разговаривал с клубом вчера и сегодня утром. Ныне мы наслаждаемся моментом праздника, поэтому увидимся в конце дня или завтра. Окончательное решение я еще не принял. У меня есть варианты не только с Лионом и Ниццей, но и с Наполи тоже. Франция мне нравится, но решение я еще не принял. Обсудим, посмотрим", – цитирует тренера Tutto Napoli.
К слову, Кристоф Гальтье возглавил Лилль в декабре 2019 года. Ранее он 7,5 лет тренировал Сент-Этьен и завоевал с "зелеными" Кубок Франции в 2013-м.
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