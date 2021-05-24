46-летний специалист вскоре займет вакантную должность наставника Наполи, утверждает Corriere dello Sport.

Гаттузо официально покинул Наполи после невыхода в Лигу чемпионов

Консейсау переедет на Стадио Диего Армандо Марадона на замену Дженнаро Гаттузо, который провалил задачу по выходу в Лигу чемпионов. Ранее основными претендентами на работу с "партенопейцами" были Массимилиано Аллегри и Лучано Спаллетти. В свою очередь самого Консейсау сватали в римский Лацио, цвета которого он защищал на рубеже веков. Также на Апеннинах действующий босс Порту выступал за Парму и миланский Интер.

Тренерская карьера Сержиу Консейсау началась в 2012 году в скромном Ольяненсе. Далее он работал с Академикой, Брагой, Гимарайншем, французским Нантом. Порту тренер возглавил летом 2017-го и завоевал с "драконами" 2 чемпионства, Кубок Португалии и 2 Суперкубка страны.

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