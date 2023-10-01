Наставник Скалы Николай Васылышин покинул свою должность, сообщает пресс-служба стрыян.

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32-летний специалист вернется к работе в клубной академии, где тренировал до перехода в первую команду. Исполняющим обязанности главного тренера стал Михаил Басараб.

Напомним, Васылышин возглавил Скалу в сентябре 2022 года. Под его руководством команда выиграла Мемориал Эрнеста Юста, стала бронзовым призером чемпионата Украины среди любителей и вышла во Вторую лигу. В текущем сезоне Скала дошла до 1/16 финала Кубка Украины, где уступила Руху.

После 7-ми матчей команда в турнирной таблице Второй лиги идет седьмой, набрав 13 очков (имеет 2 игры в запасе).

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