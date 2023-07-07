Український воротар Герман Пеньков продовжить кар'єру в ЛНЗ, повідомляє прес-служба черкаського клубу.

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Про терміни та умови контракту з 29-річним футболістом не повідомляється, але Transfermarkt рапортує про угоду на один сезон – до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, Пеньков – вихованець донецького Металурга, де й розпочав професіональну кар'єру. Виступав за кам'янську Сталь, Карпати, донецький Олімпік, Львів та вірменський Пюнік. Останнім його клубом був Минай, за який він грав з липня 2021 року. Минулого сезону провів у складі закарпатців лише 1 матч. Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

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