Новичок СК Днепр-1 Лукас Тейлор: Не полностью понимаю требования Михайленко, но у него есть терпение

Новичок СК Днепр-1 Лукас Тейлор рассказал, как языковой барьер повлиял на его адаптацию в украинском клубе.

"Было немного трудно, потому что здесь нет никого, кто говорил бы на португальском. Но все хорошо. Я уже знаю моих товарищей, и теперь со временем должны приобрести необходимую командную химию.

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Первые две недели были тяжелыми. Мы много работали над физикой, но это было необходимо. Должны быть командой, и все делать одно дело.

Откровенно говоря, еще не полностью понимаю требования тренера. Нужно время. В свое время я играл в Украине в течение полугода, сейчас вернулся. Очень хорошо, что тренер говорит по-английски. У него есть терпение, и он много говорит со мной, Ди Франко, Гриффином.

Играть вместе с Адамюком – легче. Мы играли вместе как раз те самые полгода, хорошо знаем друг друга. Считаю, это хорошо для нас обоих, и мы можем воспроизвести кое-что из того, когда играли за Львов", – цитирует Лукаса Тейлора официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, Лукас Тейлор подписал контракт с украинским клубом на 1,5 года. Предыдущим клубом игрока был португальский Эшторил, за который он не сыграл ни одного матча в текущем сезоне.

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