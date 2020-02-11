Новачок СК Дніпро-1 Лукас Тейлор: Не повністю розумію вимоги Михайленка, але у нього є терпіння

Новачок СК Дніпро-1 Лукас Тейлор розповів, як мовний бар'єр вплинув на його адаптацію в українському клубі.

"Було трохи важко, тому що тут немає нікого, хто розмовляв би португальською. Але все добре. Я вже знаю моїх товаришів, і тепер з часом маємо набути необхідної командної хімії.

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Перші два тижні були важкими. Ми багато працювали над фізикою, але це було необхідно. Повинні бути командою, і всі робити одну справу.

Відверто кажучи, ще не повністю розумію вимоги тренера. Потрібен час. Свого часу я грав в Україні протягом півроку, зараз повернувся. Дуже добре, що тренер говорить англійською. В нього є терпіння, і він багато говорить зі мною, Ді Франко, Гріффіном.

Грати разом з Адамюком – легше. Ми грали разом якраз ті самі півроку, добре знаємо один одного. Вважаю, це добре для нас обох, і ми можемо відтворити дещо з того, коли грали за Львів", – цитує Лукаса Тейлора офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, Лукас Тейлор підписав контракт з українським клубом на 1,5 року. Попереднім клубом гравця був португальський Ешторіл, за який він не зіграв жодного матчу у поточному сезоні.

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