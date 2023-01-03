В лагере днепрян стало меньше еще на одного холостяка.

Полузащитник СК Днепр-1 Эдуард Сарапий воспользовался зимней паузой, чтобы сыграть свадьбу со своей невестой Кристиной. 23-летний хавбек успел запрыгнуть в последний вагон – церемония прошла 31 декабря 2022 года.

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Днепровский клуб не остался в стороне от события и поздравил молодоженов в соцсетях: "Желаем любви, взаимопонимания и семейного уюта. Будьте счастливы!".

Напомним, в текущем сезоне Сарапий провел за СК Днепр-1 во всех турнирах 21 матч и забил 2 гола. Кроме того, Эдуард получил вызов в сборную Украины, но пока так и не дебютировал за национальную команду.

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