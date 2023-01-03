У таборі дніпрян поменшало на ще одного холостяка.

Півзахисник СК Дніпро-1 Едуард Сарапій скористався зимовою паузою, аби зіграти весілля зі своєю нареченою Христиною. 23-річний хавбек встиг застрибнути в останній вагон – церемонія відбулась 31 грудня 2022 року.

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Дніпровський клуб не залишився осторонь події і привітав молодят у соцмережах: "Бажаємо кохання, взаєморозуміння та родинного затишку. Будьте щасливі!".

Нагадаємо, у поточному сезоні Сарапій провів за СК Дніпро-1 у всіх турнірах 21 матч і забив 2 голи. Окрім того, Едуард отримав виклик у збірну України, однак поки так і не дебютував за національну команду.

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