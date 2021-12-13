Победа над грандом – всегда особое событие, которое потом обсуждают годами. Тем более, когда речь идет о новичке лиги и чемпионе с амбициями в еврокубках.

1 тур украинской Премьер-лиги сезона 2008/09 подарил сенсацию, которой точно никто не ожидал. ФК Львов, который только что повысился в классе, сумел обыграть новоиспеченного обладателя Суперкубка Украины – донецкий Шахтер.

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20 июля 2008 вошло в историю украинского футбола. Этот день показал, что характер и отвага могут помочь любой команде не просто устоять на ноль перед грозным грандом – его можно даже победить.

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До матча все выглядело определенным: донецкий Шахтер, ставший обладателем "золотых" медалей по итогам прошлого сезона, легко стартует в чемпионате и будет думать об очередных наградах наивысшего качества и еврокубках, а ФК Львов в первом же матче пройдет крещение чемпионом и в дальнейшем будет сражаться за очки с двойным рвением.

В команде львовян только одно имя Владислава Ващука было известно широкой футбольной общественности. Но молодая команда показала, что громкие имена – далеко не самый важный фактор. Характер, единство и вера в свои силы – вот крепкий фундамент победы.

Какой бы состав ни выбрал Луческу, на победу ФК Львова все равно никто не поставил бы. "Горняки" выполняли самые трудные задачи и могли себе позволить потратить на трансферы не один годовой бюджет львовян. Зрители должны были стать свидетелями яркой демонстрации класса Шахтера. Но чаша львовского стадиона "Украина" – это место, где творится футбольная магия.

Поддержать новичка чемпионата вживую пришло более 20 тысяч зрителей. Вряд ли хотя бы один из них потом пожалел о своем решении. Характер, битва, сенсация, эмоции – матч между ФК Львов и Шахтером подарил все самое лучшее, за что мы любим футбол.

Как и ожидалось, команда Степана Юрчишина начала матч с построения крепких оборонительных редутов. Действиями обороны руководил опытный Марьян Марущак. Романюк, Ващук, Жданов и Данькив сдерживали быструю атаку "горняков", не давая техническим футболистам много свободного пространства. Федорчук, Панас и братья Баранцы вязали игру в центре поля и организовывали быстрые выпады, наконечниками которых были Гордиенко и Кицута.

Банальный, на первый взгляд, план на матч против гранда сработал еще до перерыва. Дончане не смогли превратить показатель владения мячом в забитый гол, а львовянам хватило момента – Вадим Панас обыграл Рустама Худжамова и забил первый гол ФК Львова в Премьер-лиге!

После перерыва и претензий от Мирчи Луческу в раздевалки "горняки" продолжили осаду ворот Марущака. Но новички чемпионата, почувствовавшие неповторимый вкус победы над грандом, защищались так храбро и преданно, что сама фортуна стала на их сторону и делала все для того, чтобы Селезнев, Луис Адриано, Брандау и другие не смогли реализовать свои бомбардирские амбиции.

Часы на табло отсчитывали минуты до завершения матча. Когда до финального свистка осталось совсем немного, Шахтер бросился спасаться всеми возможными силами. Львовяне только этого и ждали. Федорчук воспользовался поспешностью Фернандиньо, забрал мяч и долго не раздумывая пробил с дальней дистанции. Выстрел молодого хавбека стал голом года – после идеального удара мяч попал в девятку. Полет Худжамова был для красивых фото – испортить такого шедевр не смог бы ни один голкипер мира.

Нацеленный на победу Шахтер еще успел провести атаку, но уже без особого рвения. Сделать камбэк в тот день в противостоянии с таким вдохновенным ФК Львовом не было шансов даже у "горняков". Финальный свисток арбитра фиксирует счёт 2:0. В дебютном матче в Премьер-лиге львовяне одерживают победу над самым донецким Шахтером! Историческую победу команда посвятила своему оператору Игорю Слютыку, ушедшему из жизни несколькими неделями ранее. У ФК Львов было большое сердце не только на футбольном поле.

Футбольные чудеса – это то, ради чего мы приходим на стадионы и смотрим экраны телевизоров. ФК Львов показал, что имеет магический потенциал и радует нас не только красивой историей, но и ярким настоящим. Победа над "горняками" в 2008-м не стала единственной величественной страницей истории клуба, впоследствии они порадовали фанатов победами над тем же Шахтером, Динамо, Днепром, ведь для этой команды на поле нет авторитетов.