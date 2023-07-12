Команда из Сумской области пропустила прошлый сезон, поскольку не смогла оперативно прийти в себя после оккупации. До российского вторжения Виктория выступала во Второй лиге, но благодаря союзу с Альянсом будет играть в Первой лиге.

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Вместе с повышением команду ждет переезд. Домашние матчи Виктория будет проводить в областном центре на Юбилейном стадионе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Следует отметить, что эта арена в Сумах была построена на 10-летие Независимости. Это был первый в Украине чисто футбольный стадион с крытыми трибунами. Однако долгое время не было команд, которые использовали его как домашний для выступлений в чемпионатах Украины.

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