Команда із Сумської області пропустила минулий сезон, оскільки не змогла оперативно оговтатися після окупації. До російського вторгнення Вікторія виступала у Другій лізі, але завдяки союзу з Альянсом гратиме у Першій лізі.

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Разом із підвищенням на команду чекає переїзд. Домашні матчі Вікторія буде проводити в обласному центрі на стадіоні Ювілейний. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Варто зауважити, що ця арена в Сумах була побудована на 10-річницю Незалежності. Це був перший в Україні суто футбольний стадіон з критими трибунами. Однак тривалий час не було команд, які б використовували його як домашній для виступів у чемпіонатах України.

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