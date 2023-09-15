Бразильский полузащитник Бителло стал новичком не киевского, а московского Динамо.

Фабрицио Романо в своем твиттере сообщил, что киевское Динамо подписало хавбека Гремио Бителло.

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При этом, инсайдер добавил коллаж, на котором видно, что бразилец присоединился к московскому Динамо, а не к киевскому. Позже он исправил свою ошибку. К слову, 23-летний хавбек обошелся россиянам в 10 млн евро.

За Гремио Бителло сыграл 89 матчей, в которых оформил 17 голов и 7 ассистов. Интерес к бразильцу также приписывали лондонскому Арсеналу.

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