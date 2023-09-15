"Новачок" Динамо опинився у Москві – все через фіаско топ-інсайдера
08:30 - Читать на русском
Бразильський півзахисник Бітелло став новачком не київського, а московського Динамо.
Фабріціо Романо у своєму твіттері повідомив, що київське Динамо підписало хавбека Греміо Бітелло.
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При цьому, інсайдер додав колаж, на якому видно, що бразилець приєднався до московського Динамо, а не до київського. Пізніше він виправив свою помилку. До слова, 23-річний хавбек обійшовся росіянам у 10 млн євро.
За Греміо Бітелло відіграв 89 матчів, у яких оформив 17 голів та 7 асистів. Інтерес до бразильця також приписували лондонському Арсеналу.
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