Фабріціо Романо у своєму твіттері повідомив, що київське Динамо підписало хавбека Греміо Бітелло.

Динамо готове заплатити 10 млн євро для перехоплення трансферної цілі Арсенала, – ЗМІ

При цьому, інсайдер додав колаж, на якому видно, що бразилець приєднався до московського Динамо, а не до київського. Пізніше він виправив свою помилку. До слова, 23-річний хавбек обійшовся росіянам у 10 млн євро.

За Греміо Бітелло відіграв 89 матчів, у яких оформив 17 голів та 7 асистів. Інтерес до бразильця також приписували лондонському Арсеналу.

Луческу хапається за останній шанс, чого не пробачить Шахтар і ще чотири кандидати на гучну відставку в УПЛ