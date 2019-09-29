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Новичок чемпионата Португалии уверенно лидирует в Примейра-лиге

11:30 64 Читати українською
Новичок чемпионата Португалии уверенно лидирует в Примейра-лиге
Фамаликан / Фото из открытых источников

Футбольный клуб Фамаликан, который еще в прошлом сезоне выступал во втором по силе дивизионе, продолжает шокировать всех своей результативностью.

В 7-м туре чемпионата Португалии новичок первенства Фамаликан обыграл Белененсеш со счетом 3:1 и продолжает возглавлять таблицу Примейра-лиги. Это уже шестая победа команды в семи матчах (еще один поединок команда свела вничью). После 7 матчей у дебютанта лиги 19 очков, Бенфика, которая идет второй, имеет в своем пассиве одно поражение и 18 пунктов.

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По итогам прошлого сезона Фамаликан вышел в высший дивизион впервые за 25 лет. Тренирует команду Жоау Соуза, который помогал раньше Марку Силве в Эвертоне, Уотфорде, Халле, Олимпиакосе, Спортинге и Эшториле.

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Марку Силва Марку Силва Бенфика Бенфика Белененсеш Белененсеш Фамаликан Фамаликан Португалия
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