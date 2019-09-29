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Новачок чемпіонату Португалії впевнено лідирує у Прімейра-лізі

11:26 407 Читать на русском
Новачок чемпіонату Португалії впевнено лідирує у Прімейра-лізі
Фамалікан / Фото з відкритих джерел

Футбольний клуб Фамалікан, який ще минулого сезону виступав у другому за силою дивізіоні, продовжує шокувати всіх своєю результативністю.

У 7-му турі чемпіонату Португалії новачок першості Фамалікан обіграв Белененсеш з рахунком 3:1 і продовжує очолювати таблицю Прімейра-ліги. Це вже шоста перемога команди у семи матчах (ще один поєдинок команда звела у нічию). Після 7 матчів у дебютанта ліги 19 очок, Бенфіка, яка йде другою, має у своєму пасиві одну поразку і 18 пунктів.

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За підсумками минулого сезону Фамалікан вийшов у вищий дивізіон вперше за 25 років. Тренує команду Жоау Соуза, який допомагав раніше Марку Сілві в Евертоні, Уотфорді, Халлі, Олімпіакосі, Спортінгу та Ешторілі.

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Марку Сілва Марку Сілва Бенфіка Бенфіка Белененсеш Белененсеш Фамалікан Фамалікан Португалія
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