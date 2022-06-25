Еще в 2015 году права на перспективного форварда выкупил Ливерпуль, но Авоньи так и не сыграл за "красных" ни одного матча. Мерсисайдцы постоянно отправляли его в аренду в иностранные клубы, пока прошлым летом нигерийца не выкупил Унион Берлин.

Звездный одноклубник Качарабы перешел в состав заклятого врага благодаря московскому клубу

Одного сезона в Бундеслиге Авоньи хватило, чтобы снова оказаться в Англии. Тайво будет выступать за Ноттингем Форест, сообщает официальный сайт новичка АПЛ. Договор рассчитан на 5 сезонов. Этот трансфер стал самым дорогим в истории "лесников" – за 24-летнего нигерийца пришлось отдать 20 млн евро.

К слову, в прошлом сезоне Тайво Авоньи провел в составе Униона 43 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 5 результативных передач.

Четверть века назад Феномен запустил лавину: 10 самых дорогих футболистов, которые поочередно били трансферный рекорд