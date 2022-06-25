Нападающий сборной Чехии Ян Кухта продолжит играть на родине, но за другую команду.

Воспитанник пражской Славии благодаря разрешению ФИФА прекратил выступления за московский Локомотив, но место для продолжения карьеры избрал противоречивое.

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Следующий сезон Ян Кухта будет выступать за Спарту на правах аренды, сообщает официальный сайт пражского клуба. Соглашение предусматривает право выкупа.

Следовательно, 25-летний нападающий сборной Чехии окажется по другую сторону пражского дерби. За родную Славию он сыграл 66 матчей (32 гола, 13 ассистов). В сезоне 2020/21 помог команде Тараса Качарабы выиграть национальный Кубок и чемпионат, став лучшим бомбардиром турнира.

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