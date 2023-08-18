Ноттингем открыл счет уже на 3-й минуте встречи в результате подачи Орье точно на голову Авоньи. Таким образом, Тайво отличился в шестом матче АПЛ подряд, что является самой длинной голевой серией для нигерийских игроков. В чемпионате Англии среди африканцев большую серию имеют только Адебайор и Салах (по семь матчей). В клубной же истории Авоньи стал вторым таким бомбардиром (последний раз это удавалось Стэну Коллимору в сезоне 1994/95).

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"Лесники" на подачах были очень опасными. В первом тайме после навесов с угловых могли забивать Маккена (на 16-й минуте) и Боли (на 32-й) – причем они замыкали из пределов вратарской. В целом, Ноттингем к перерыву вел по ударам со счетом 9:1. Единственный выстрел Шеффилда прошел с дистанции и стал легкой добычей голкипера (хотя Винисиус стрелял красиво).

Второй же тайм начался с раннего гола "блейдс". Гости заработали угловой, после подачи с которого мяч отскочил на Амера – Густаво же с линии штрафной площадки зацедил точно в дальнюю девятку. 1:1 Интересно, что он стал лишь шестым футболистом в истории Шеффилд Юнайтед, которому удалось забить в дебютном матче в АПЛ.

Впрочем, футбол подопечных Пола Хекингботтома от этого не изменился. Сами гости ничего после перерыва не создали, а подаренный Ноттингемом момент на 78-й минуте команда упустила. Траоре выходил один на один благодаря ошибке двух центрбеков, но переиграть Тернера не смог.

"Лесники" были значительно активнее, однако долго не могли серьезно обострить ситуацию у ворот соперника. До 89-й минуты вспоминается только угловой, после которого из пределов вратарской пробивал Боли – впрочем, его удар с правой заблокировали. Дожать Шеффилд удалось аж на 90-й минуте, когда Орье выполнил точную подачу на голову свежему Вуду, а тот пробил мимо голкипера в дальний угол. 2:1!

В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Ноттингем Форест. Подопечные Стива Купера выиграли первый матч в новом сезоне АПЛ, а вот Шеффилд Юнайтед стартует с двух поражений.

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