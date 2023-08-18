Ноттінгем відкрив рахунок вже на 3-й хвилині зустрічі внаслідок подачі Ор'є точно на голову Авоньї. Таким чином, Тайво відзначився у шостому матчі АПЛ поспіль, що є найдовшою гольовою серією для нігерійських гравців. У чемпіонаті Англії серед африканців більшу серію мають тільки Адебайор і Салах (по сім матчів). У клубній же історії Авоньї став другим таким бомбардиром (востаннє це вдавалося Стену Коллімору в сезоні 1994/95).

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"Лісники" на подачах були дуже небезпечними. У першому таймі після навісів з кутових могли забивати Маккена (на 16-й хвилині) та Болі (на 32-й) – причому вони замикали з меж воротарського. В цілому, Ноттінгем до перерви вів за ударами з рахунком 9:1. Єдиний постріл Шеффілда пройшов з дистанції й став легкою здобиччю голкіпера (хоча Вінісіус стріляв красиво).

Другий же тайм розпочався з раннього гола "блейдс". Гості заробили кутовий, після подачі з якого м'яч відскочив на Амера – Густаво ж із лінії карного майданчика зацідив точнісінько у дальню дев'ятку. 1:1! Цікаво, що він став лишень шостим футболістом в історії Шеффілд Юнайтед, якому вдалося забити у дебютному матчі в АПЛ.

Втім, футбол підопічних Пола Хекінгботтома від цього не змінився. Самі гості нічого по перерві не створили, а подарований Ноттінгемом момент на 78-й хвилині команда змарнувала. Траоре виходив віч-на-віч завдяки помилці двох центрбеків, але переграти Тьорнера не зміг.

"Лісники" були значно активнішими, однак довго не могли серйозно загострити ситуацію біля воріт суперника. До 89-ї хвилини пригадується тільки кутовий, після якого з меж воротарського пробивав Болі – втім, його удар з правої заблокували. Дотиснути Шеффілд вдалося аж на 90-й хвилині, коли Ор'є виконав точну подачу на голову свіжому Вуду, а той пробив повз голкіпера у дальній кут. 2:1!

У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Ноттінгем Форест. Підопічні Стіва Купера виграли перший матч у новому сезоні АПЛ, а от Шеффілд Юнайтед стартує з двох поразок.

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