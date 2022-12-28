Номер в отеле, который разделяли Месси и Агуэро в Катаре в конце чемпионата мира, не будет больше принимать посетителей, сообщает Goal ссылаясь на информационное агентство QNA. Из него сделают мини-музей для студентов и других посетителей.

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"Комната игрока национальной сборной Аргентины Лионеля Месси останется без изменений и будет доступна только для посетителей, а не для проживания. Вещи Лео станут наследием для студентов и будущих поколений, а также свидетелем больших достижений Месси во время чемпионата мира", – говорится в сообщении.

Напомним, что Месси завоевал желанный кубок чемпиона мира с Аргентиной, одолев Францию в финале в серии пенальти.

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