Номер в готелі, який розділяли Мессі та Агуеро в Катарі наприкінці чемпіонату світу, більше не прийматиме відвідувачів, повідомляє Goal з посиланням на інформаційне агентство QNA. Натомість з нього зроблять міні-музей для студентів та інших відвідувачів.

Аргентинців запитали, чи проголосували б вони за Мессі на президентських виборах: відповідь шокувала

"Кімната гравця національної збірної Аргентини Ліонеля Мессі залишиться без змін і буде доступною лише для відвідувачів, а не для проживання. Речі Лео стануть спадщиною для студентів і майбутніх поколінь, а також свідком великих досягнень Мессі під час чемпіонату світу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Мессі здобув омріяний кубок чемпіона світу з Аргентиною, здолавши Францію в фіналі у серії пенальті.

Воїн чи король? Мессі підняв кубок світу в унікальному плащі – подарунок з глибоким символізмом