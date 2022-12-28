43,7% аргентинцев проголосовало бы за Лионеля Месси на президентских выборах.

Исследовательский центр Giacobbe y Asociados провёл среди аргентинцев опрос на тему президентских выборов. Социологи поинтересовались, проголосовали бы жители Аргентины за Лионеля Месси.

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Как информирует MSN, 43,7% ответили согласием. 17,5% респондентов ответили "возможно", а 37,8% опрошенных проголосовали бы против Месси. Еще 1% респондентов отказались давать ответ.

В опросе приняли участие более 2 500 аргентинцев.

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