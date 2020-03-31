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Нойок вошёл в тройку самых дорогих игроков чемпионата Беларуси – Хачериди сдал позиции

17:56 53 Читати українською
Нойок вошёл в тройку самых дорогих игроков чемпионата Беларуси – Хачериди сдал позиции
Александр Нойок / ФК Динамо Брест

Известный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков чемпионата Беларуси.

В обновленном рейтинге самых дорогих игроков чемпионата украинский хавбек Динамо Брест Александр Нойок разделяет 1-3 места со своим одноклубником Михаилом Гордейчуком и хавбеком БАТЭ Станиславом Драгуном. Все трое оценены в 1,5 млн евро.

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Защитник Евгений Хачериди, который ранее возглавлял рейтинг, подешевел на 550 тысяч евро и теперь разделяет 5-7 места.

Напомним, что чемпионат Беларуси – единственный в Европе, который не остановили несмотря на пандемию COVID-19.

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Теги
Беларусь Олександр Нойок Олександр Нойок Динамо Брест Динамо Брест Украинцы за рубежом Мир Евгений Хачериди Евгений Хачериди
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