Нойок вошёл в тройку самых дорогих игроков чемпионата Беларуси – Хачериди сдал позиции

Известный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков чемпионата Беларуси.

В обновленном рейтинге самых дорогих игроков чемпионата украинский хавбек Динамо Брест Александр Нойок разделяет 1-3 места со своим одноклубником Михаилом Гордейчуком и хавбеком БАТЭ Станиславом Драгуном. Все трое оценены в 1,5 млн евро.

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Защитник Евгений Хачериди, который ранее возглавлял рейтинг, подешевел на 550 тысяч евро и теперь разделяет 5-7 места.

Напомним, что чемпионат Беларуси – единственный в Европе, который не остановили несмотря на пандемию COVID-19.

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