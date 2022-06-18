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Нойок может покинуть минское Динамо

14 июня 09:53 208 Читати українською
Нойок может покинуть минское Динамо
Александр Нойок / фото: ФК Динамо Минск

Будущее украинского хавбека Динамо Александра Нойока в белорусской команде находится под вопросом.

Во вчерашнем матче 11-го тура чемпионата Беларуси Динамо Минск на выезде сыграло вничью с одноименной командой из Бреста. Украинский легионер гостей Александр Нойок даже не попал в заяку на этот поединок.

Белорусские журналисты попытались выяснить причины у главного тренера минской команды Сергея Гуренко.

Сачивко, Николича, Нойока не было даже в заявке на матч. Почему?

Травмированы. Чиж тот же. После сборных... Все тренеры отмечают, что игроки возвращаются не в оптимальных кондициях. Только подтверждаю эти слова.

С чем связано отсутствие в заявке Нойока?

Я же вам сказал. Вы не слышали?

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Стоит отметить, что Нойок и Сачивко не вызывались в сборные своих стран.

По информации издания "Прессбол", в футбольных кулуарах ходят разговоры, что Нойок уже этим летом может уйти из Динамо. Именно это может быть наиболее вероятной причниною непопадания украинца в заявку на матч.

Теги
Мир Олександр Нойок Александр Нойок Динамо Минск Динамо Минск
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