Нойок може покинути мінське Динамо

Майбутнє українського хавбека Динамо Олександра Нойока в білоруській команді знаходиться під питанням.
У вчорашньому матчі 11-го туру чемпіонату Білорусі Динамо Мінськ на виїзді зіграло внічию з однойменною командою з Бресту. Український легіонер гостей Олександр Нойок навіть не потрапив до заявки на цей поєдинок.
Білоруські журналісти спробували з'ясувати причини у головного тренера мінської команди Сергія Гуренка.
Сачивко, Ніколіча, Нойока не було навіть у заявці на матч. Чому?
Травмовані. Чиж той же. Після збірних... Всі тренери відзначають, що гравці повертаються не в оптимальних кондиціях. Тільки підтверджую ці слова.
З чим пов'язана відсутність в заявці Нойока?
Я ж вам сказав. Чи ви не чули?
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Варто зазначити, що Нойок та Сачивко не викликалися до збірних своїх країн.
За інформацією видання "Прессбол", у футбольних кулуарах ходять розмови, що Нойок вже цього літа може піти з Динамо. Саме це може бути найвірогіднішою причниною непотрапляння українця до заявки на матч.