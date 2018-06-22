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Нойок може покинути мінське Динамо

14 червня 09:53 649 Читать на русском
Нойок може покинути мінське Динамо
Олександр Нойок / фото: ФК Динамо Мінськ

Майбутнє українського хавбека Динамо Олександра Нойока в білоруській команді знаходиться під питанням.

У вчорашньому матчі 11-го туру чемпіонату Білорусі Динамо Мінськ на виїзді зіграло внічию з однойменною командою з Бресту. Український легіонер гостей Олександр Нойок навіть не потрапив до заявки на цей поєдинок.

Білоруські журналісти спробували з'ясувати причини у головного тренера мінської команди Сергія Гуренка.

Сачивко, Ніколіча, Нойока не було навіть у заявці на матч. Чому?

Травмовані. Чиж той же. Після збірних... Всі тренери відзначають, що гравці повертаються не в оптимальних кондиціях. Тільки підтверджую ці слова.

З чим пов'язана відсутність в заявці Нойока?

Я ж вам сказав. Чи ви не чули?

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Варто зазначити, що Нойок та Сачивко не викликалися до збірних своїх країн.

За інформацією видання "Прессбол", у футбольних кулуарах ходять розмови, що Нойок вже цього літа може піти з Динамо. Саме це може бути найвірогіднішою причниною непотрапляння українця до заявки на матч.

Теги
Світ Олександр Нойок Олександр Нойок Динамо Мінськ Динамо Мінськ
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