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Нойок голом помог Динамо Брест обыграть Минск в Кубке Беларуси

13:08 34 Читати українською
Нойок голом помог Динамо Брест обыграть Минск в Кубке Беларуси
Александр Нойок / ФК Динамо Брест

Хавбек Динамо Брест Александр Нойок отметился голом в матче 1/8 финала Кубка Беларуси против Минска (3:1).

Кубок Беларуси, 1/8 финала

Динамо Брест – Минск – 3:1

Голы: Нойок, 60, Нехайчик, 74, Юзепчух, 87 – Насибуллин, 12

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Динамо Брест в рамках 1/8 финала Кубка Беларуси дома принимало Минск. После первого тайма хозяева "горели" со счетом 0:1. После перерыва Динамо осуществило камбэк, который начал украинец Александр Нойок. Хавбек реализовал штрафной удар.

Позже Нехайчик и Юзепчух установили победный счет 3:1. Брест проходит дальше.

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