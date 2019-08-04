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Нойок голом допоміг Динамо Брест обіграти Мінськ у Кубку Білорусі

13:08 225 Читать на русском
Нойок голом допоміг Динамо Брест обіграти Мінськ у Кубку Білорусі
Олександр Нойок / ФК Динамо Брест

Хавбек Динамо Брест Олександр Нойок відзначився голом у матчі 1/8 фіналу Кубка Білорусі проти Мінська (3:1).

Кубок Білорусі, 1/8 фіналу

Динамо Брест – Мінськ – 3:1

Голи: Нойок, 60, Нехайчік, 74, Юзепчух, 87 – Насібуллін, 12

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Динамо Брест у рамках 1/8 фіналу Кубка Білорусі вдома приймало Мінськ. Після першого тайму господарі "горіли" з рахунком 0:1. По перерві Динамо здійснило камбек, який розпочав українець Олександр Нойок. Хавбек реалізував штрафний удар.

Пізніше Нехайчік і Юзепчух встановили переможний рахунок 3:1. Брест проходить далі.

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