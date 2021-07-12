Аналітичний портал опублікував одинадцятку, складену з гравців з найгіршим середнім рейтингом на Євро-2020.

Одразу троє українців увійшли до символічної збірної головних розчарувань чемпіонату Європи за версією спортивного порталу Whoscored.

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Ще чотири збірні (Німеччина, Хорватія, Португалія та Уельс) "делегували" у антизбірну Євро-2020 по два представники. Цікаво, що найгірший рейтинг серед всіх футболістів турніру у голкіпера збірної Німеччини Мануеля Нойєра.

Воротар: Мануель Нойєр (Німеччина).

Захисники: Олександр Караваєв (Україна), Домагой Віда (Хорватія), Антоніо Рюдігер (Німеччина), Йошко Гвардіол (Хорватія).

Півзахисники: Бернарду Сілва (Португалія), Сергій Сидорчук (Україна), Джо Аллен (Уельс), Аарон Ремзі (Уельс).

Нападники: Діогу Жота (Португалія), Роман Яремчук (Україна).

Нагадаємо, збірна України на чемпіонаті Європи зупинилась на стадії чвертьфіналів, поступившись збірній Англії.

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