Немецкий футбольный союз хочет подать на ФИФА в суд за запрет повязок One Love.

Спор между немецким футбольным союзом (DFB) и ФИФА по поводу капитанской повязки One Love продолжает обостряться. Как информирует Bild, DFB хочет подать в суд на ФИФА в Международный спортивный арбитражный суд (CAS).

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"Мы проверяем, был ли запрет ФИФА законным", – заявил представитель DFB Штеффен Саймон.

В случае подачи заявления в суд капитан сборной Германии Мануэль Нойер получит право надеть повязку One Love без последствий, поскольку на момент рассмотрения судом дела запрет ФИФА не будет иметь юридической силы.

Сообщается, что Нойер может выйти на поле с ЛГБТ-повязкой уже в матче второго тура ЧМ-2022 против Испании.

Напомним, что ряд сборных на ЧМ-2022 хотели использовать капитанские повязки в цветах радуги и с надписью One Love в поддержку ЛГБТ-сообщества, которое дискриминируется в Катаре. Однако ФИФА запретила национальным футбольным федерациям устраивать подобные акции, пригрозив желтыми карточками для капитанов команд до стартового свистка.

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