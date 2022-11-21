ФИФА порадовала катарских хозяев чемпионата мира, которые не хотят видеть у себя "чрезмерной толерантности".

Харри Кейн не сыграет на ЧМ с такой повязкой / Reuters

Ни одна сборная больше не планирует использовать на Мундиале капитанскую повязку с надписью "OneLove" в поддержку ЛГБТ-сообщества, сообщает The Athletic.

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Последними "сдались" Англия, Германия и Нидерланды. Сначала ФИФА заявила, что будет наказывать только денежным штрафом за такую повязку, а затем намекнула на санкции непосредственно во время матчей. "Мы были готовы платить штрафы, но не хотим, чтобы наш капитан начинал матч с желтой карточкой", – сетует представитель Нидерландской федерации футбола в комментарии De Telegraaf.

Напомним, жестокое ограничение прав ЛГБТ было одной из главных претензий к Катару. Похоже, ФИФА делает все возможное, чтобы не портить отношения с хозяевами ЧМ-2022.

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