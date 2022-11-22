Німецький футбольний союз хоче подати на ФІФА до суду за заборону пов'язок One Love.

Суперечка між німецьким футбольним союзом (DFB) та ФІФА щодо капітанської пов'язки One Love продовжує загострюватися. Як інформує Bild, DFB хоче подати до суду на ФІФА до Міжнародного спортивного арбітражного суду (CAS).

"Не хочемо, щоб наш капітан починав матч з жовтою карткою": звірські санкції ФІФА змусили збірні зректися ЛГБТ-пов'язок

"Ми перевіряємо, чи була заборона ФІФА законною", – зазначив представник DFB Штеффен Саймон.

У разі подання заяви до суду капітан збірної Німеччини Мануель Нойєр отримає право одягти пов'язку One Love без наслідків, оскільки на момент розгляду судом справи заборона ФІФА не матиме юридичної сили.

Повідомляється, що Ноєр може вийти на поле з ЛГБТ-пов'язкою вже в матчі другого туру ЧС-2022 проти Іспанії.

Нагадаємо, що низка збірних на ЧС-2022 хотіла використати капітанські пов'язки у кольорах веселки та з написом One Love на підтримку ЛГБТ-спільноти, яка дискримінується в Катарі. Однак ФІФА заборонила національним футбольним федераціям влаштовувати подібні акції, погрожуючи жовтими картками для капітанів команд до стартового свистка.

Аргентина жахливо провалилася на старті ЧС-2022 – Мессі програє аутсайдеру групи з 3-ма скасованими голами, Італія радіє