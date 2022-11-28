Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер вписал свое имя в историю Бундестим.

Сборная Германии накануне в матче 2-го тура ЧМ-2022 расписала боевую ничью с Испанией. Для кипера "Манншафт" Мануэля Нойера этот поединок стал 18-м на чемпионатах мира, сообщает OptaFranz.

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Таким образом, он повторил рекорд Мундиалей по количеству матчей среди вратарей, который ранее установили Зеп Майер (Германия) и Клаудио Таффарел (Бразилия).

Стать единоличным лидером по этому показателю 36-летний Нойер сможет уже 1 декабря в матче 3-го тура с Коста-Рикой.

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