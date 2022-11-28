Воротар збірної Німеччини Мануель Нойєр вписав своє ім'я в історію Бундестім.

Збірна Німеччини напередодні у матчі 2-го туру ЧС-2022 розписала бойову нічию з Іспанією. Для кіпера "Манншафт" Мануеля Нойєра цей поєдинок став 18-м на чемпіонатах світу, повідомляє OptaFranz.

Іспанія – Німеччина – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Таким чином, він повторив рекорд Мундіалів за кількістю матчів серед воротарів, який раніше встановили Зеп Майер (Німеччина) та Клаудіо Таффарел (Бразилія).

Стати одноосібним лідером за цим показником 36-річний Нойєр зможе вже 1 грудня у матчі 3-го туру з Коста-Рікою.

Німеччина врятувала нічию з Іспанією в топ-матчі ЧС-2022 – несподіваний герой зламав гру та дав відкоша потужній "Фурії"