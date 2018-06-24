Нойер: Мы должны изучить все ошибки и исправить их

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал победу над Швецией и поделился ожиданиями на игру с Южной Кореей.

"Мы сделали первый важный шаг в нужном направлении. Получили положительный настрой, который надо взять с собой в Казань.

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Победа не достается даром, неважно, кто соперник. Мы должны изучить все ошибки и в новом матче исправить их", – цитирует голкипера портал Sport24.

Матч последнего тура группового этапа между Германией и Южной Кореей состоится 27 июня, начало игры – в 17:00.

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