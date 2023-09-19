Ньюкасл вернулся в Лигу чемпионов после 20-летней паузы и сразу получил "группу смерти". Английский клуб стартовал с выезда в Милан, у которого летом купил Тонали.

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Гимн Лиги чемпионов, похоже, добавил мандража "сорокам", а не энтузиазма. Гости провалили старт встречи – Милан просто разносил соперника. 9:0 по ударам в первую четверть матча. Поупу пришлось делать пять сэйвов.

Лучшие шансы забить имели Жиру и Эрнандес, удар Лофтус-Чика остановили на линии. Леау разрывал на дриблинге слева, Чуквуэзе подключался справа. Ньюкасл же не мог связать несколько передач.

После перерыва продолжилась игра в одни ворота, однако гости лучше защищались. Милан вынужден был завершать атаки дальними ударами, которым не хватало остроты. Появление Пулишича не помогло.

Милан нанес 25 ударов, 9 раз попал в створ, но забить так и не сумел. Еще и потерял из-за травмы Меньяна. Ньюкасл мог забить только на пятой компенсированной минуте, а в итоге должен радоваться ничьей.