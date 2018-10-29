Ньюкасл повторил антирекорд Манчестер Юнайтед по количеству поражений в домашних матчах чемпионата Англии

Брайтон стал пятой командой, которая смогла на выезде обыграть Ньюкасл в нынешнем сезоне АПЛ.

Ньюкасл проиграл уже пятый домашний матч с начала нынешнего сезона, повторив антирекорд Манчестер Юнайтед (1930/31), Портсмута (2009/10) и Болтона (2011/12). Стоит заметить, что все три команды в тех сезонах вылетели из элитного дивизиона, сообщает Gracenote Live.

Манчестер Сити разгромил Бернли, Кардифф устроил голевую перестрелку с Фулхэмом: 9 тур АПЛ, матчи субботы

После 9 туров АПЛ Ньюкасл занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе всего 2 очка.