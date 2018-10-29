toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Ньюкасл повторил антирекорд Манчестер Юнайтед по количеству поражений в домашних матчах чемпионата Англии

21 октября 07:30 49 Читати українською
Ньюкасл повторил антирекорд Манчестер Юнайтед по количеству поражений в домашних матчах чемпионата Англии
Ньюкасл – Брайтон – 0:1 / фото: ФК Брайтон

Брайтон стал пятой командой, которая смогла на выезде обыграть Ньюкасл в нынешнем сезоне АПЛ.

Ньюкасл проиграл уже пятый домашний матч с начала нынешнего сезона, повторив антирекорд Манчестер Юнайтед (1930/31), Портсмута (2009/10) и Болтона (2011/12). Стоит заметить, что все три команды в тех сезонах вылетели из элитного дивизиона, сообщает Gracenote Live.

Манчестер Сити разгромил Бернли, Кардифф устроил голевую перестрелку с Фулхэмом: 9 тур АПЛ, матчи субботы

После 9 туров АПЛ Ньюкасл занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе всего 2 очка.

Англия9 турСент-Джеймс Парк (Ньюкасл-на-Тайне)

Ньюкасл - Брайтон: Суббота 20 октября 2018

Ньюкасл
Матч окончен
0 : 1
Брайтон
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Ньюкасл Ньюкасл Ньюкасл - Брайтон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Суарес превзошел достижение Месси в Эль Класико
    Іспанія — 28 окт263 Суарес превзошел достижение Месси в Эль Класико
20
час
:
22
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук