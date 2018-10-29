toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Ливерпуль минимально одолел Хаддерсфилд благодаря юбилейному голу Салаха: 9 тур АПЛ, матчи субботы

20 октября 21:30 118 Читати українською
Ливерпуль минимально одолел Хаддерсфилд благодаря юбилейному голу Салаха: 9 тур АПЛ, матчи субботы
Салах принес победу Ливерпулю / Твиттер ФК Ливерпуль

В рамках 9 тура АПЛ Борнмут и Саутгемптон не смогли выявить сильнейшего, Уотфорд разобрался с Вулверхэмптон, Кардифф перестрелял Фулхэм, Брайтон минимально одолел Ньюкасл.

Борнмут и Саутгемптон не смогли отличиться голами. При достаточно равной игре команды имели минимум моментов, поэтому результат вполне логичен.

Уотфорд на выезде переиграл Вулверхэмптон. Результативная двухминутка от гостей стала решающей, Капуе и Перейра отличились друг за другом, обоим ассистировал Дукуре.

Кардифф вырвал победу у Фулхэма в результативном поединке. Шюррле открыл счет на 11 минуте, однако Мерфи и Рид до 20 минуты вывели свою команду вперед. До перерыва Сессеньон вновь установил равновесие в матче. А вот во втором тайме забивал только Кардифф. В середине второго тайма Патерсон вывел хозяев вперед, а точку в матче поставил Харрис.

Манчестер Сити уничтожил Бернли. В первом тайме "горожане" отличились лишь раз, Агуэро забил свой 149 гол в Премьер-Лиге. А во втором тайме Бернардо Силва и Фернардинью сделали счет разгромным. Неприличным же его сделали Марез и Сане в конце матча.

Брайтон минимально одолел Ньюкасл. Единственным голом в матче отметился Каяль в середине первого тайма.

Ливерпуль минимально обыграл Хаддерсфилд. Единственным голом в матче отметился Салах по передаче Шакире в середине первого тайма. Этот забитый мяч стал юбилейным, 50-м голом для египтянина в Премьер-Лиге.

Благодаря своей победе Манчестер Сити набрал 23 очка и возглавил турнирную таблицу, Бернли с 8 пунктами остался на 13 позиции. Борнмут, Уотфорд и Вулверхэмптон расположились друг за другом с 17, 16 и 15 очками соответственно. Кардифф благодаря победе набрал 5 пунктов и выбрался из зоны вылета, опустив туда Фулхэм по разнице мячей. Ньюкасл замыкает турнирную таблицу, а Брайтон набрал 11 пунктов и оказался на 12 месте.

Чемпионат Англии 2018/19

Борнмут – Саутгемптон – 0:0

Вулверхэмптон – Уотфорд – 0:2

Голы: Капуе, 20, Перейра, 21

Кардифф – Фулхэм – 4:2

Голы: Мерфи, 15, Рид, 20, Патерсон, 65, Харрис, 88 – Шюррле, 11, Сессеньон, 34

Манчестер Сити – Бернли – 5:0

Голы: Агуэро, 17, Бернарду Силва, 54, Фернандинью, 56, Марез, 83, Сане, 90

Ньюкасл – Брайтон – 0:1

Гол: Каяль, 29

Хаддерсфилд – Ливерпуль – 0:1

Гол: Салах, 24

Англия9 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Бернли: Суббота 20 октября 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
5 : 0
Бернли
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Бернли Бернли Фулхэм Фулхэм Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити Мохамед Салах Мохамед Салах Ньюкасл Ньюкасл Вулверхэмптон Вулверхэмптон Саутгемптон Саутгемптон Кардифф Кардифф Борнмут Борнмут Уотфорд Уотфорд Брайтон Брайтон Хаддерсфилд Хаддерсфилд Серхио Агуэро Серхио Агуэро Манчестер Сити - Бернли Хаддерсфилд - Ливерпуль Ньюкасл - Брайтон Борнмут - Саутгемптон Вулверхэмптон - Уотфорд Кардифф - Фулхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
19
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук