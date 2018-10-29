Ливерпуль минимально одолел Хаддерсфилд благодаря юбилейному голу Салаха: 9 тур АПЛ, матчи субботы

В рамках 9 тура АПЛ Борнмут и Саутгемптон не смогли выявить сильнейшего, Уотфорд разобрался с Вулверхэмптон, Кардифф перестрелял Фулхэм, Брайтон минимально одолел Ньюкасл.

Борнмут и Саутгемптон не смогли отличиться голами. При достаточно равной игре команды имели минимум моментов, поэтому результат вполне логичен.

Уотфорд на выезде переиграл Вулверхэмптон. Результативная двухминутка от гостей стала решающей, Капуе и Перейра отличились друг за другом, обоим ассистировал Дукуре.

Кардифф вырвал победу у Фулхэма в результативном поединке. Шюррле открыл счет на 11 минуте, однако Мерфи и Рид до 20 минуты вывели свою команду вперед. До перерыва Сессеньон вновь установил равновесие в матче. А вот во втором тайме забивал только Кардифф. В середине второго тайма Патерсон вывел хозяев вперед, а точку в матче поставил Харрис.

Манчестер Сити уничтожил Бернли. В первом тайме "горожане" отличились лишь раз, Агуэро забил свой 149 гол в Премьер-Лиге. А во втором тайме Бернардо Силва и Фернардинью сделали счет разгромным. Неприличным же его сделали Марез и Сане в конце матча.

Брайтон минимально одолел Ньюкасл. Единственным голом в матче отметился Каяль в середине первого тайма.

Ливерпуль минимально обыграл Хаддерсфилд. Единственным голом в матче отметился Салах по передаче Шакире в середине первого тайма. Этот забитый мяч стал юбилейным, 50-м голом для египтянина в Премьер-Лиге.

Благодаря своей победе Манчестер Сити набрал 23 очка и возглавил турнирную таблицу, Бернли с 8 пунктами остался на 13 позиции. Борнмут, Уотфорд и Вулверхэмптон расположились друг за другом с 17, 16 и 15 очками соответственно. Кардифф благодаря победе набрал 5 пунктов и выбрался из зоны вылета, опустив туда Фулхэм по разнице мячей. Ньюкасл замыкает турнирную таблицу, а Брайтон набрал 11 пунктов и оказался на 12 месте.

Чемпионат Англии 2018/19

Борнмут – Саутгемптон – 0:0

Вулверхэмптон – Уотфорд – 0:2

Голы: Капуе, 20, Перейра, 21

Кардифф – Фулхэм – 4:2

Голы: Мерфи, 15, Рид, 20, Патерсон, 65, Харрис, 88 – Шюррле, 11, Сессеньон, 34

Манчестер Сити – Бернли – 5:0

Голы: Агуэро, 17, Бернарду Силва, 54, Фернандинью, 56, Марез, 83, Сане, 90

Ньюкасл – Брайтон – 0:1

Гол: Каяль, 29

Хаддерсфилд – Ливерпуль – 0:1

Гол: Салах, 24