Ньюкасл повторив антирекорд Манчестер Юнайтед за кількістю поразок в домашніх матчах чемпіонату Англії

Брайтон став п'ятою командою, яка змогла на виїзді обіграти Ньюкасл у нинішньому сезоні АПЛ.

Ньюкасл програв уже п'ятий домашній матч від початку нинішнього сезону, повторивши антирекорд Манчестер Юнайтед (1930/31), Портсмута (2009/10) і Болтона (2011/12). Варто зауважити, що всі три команди у тих сезонах вилетіли із елітного дивізіону, повідомляє Gracenote Live.

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Після 9 турів АПЛ Ньюкасл посідає останнє місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі всього 2 очки.