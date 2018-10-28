toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Ньюкасл повторив антирекорд Манчестер Юнайтед за кількістю поразок в домашніх матчах чемпіонату Англії

21 жовтня 07:30 162 Читать на русском
Ньюкасл повторив антирекорд Манчестер Юнайтед за кількістю поразок в домашніх матчах чемпіонату Англії
Ньюкасл – Брайтон – 0:1 / фото: ФК Брайтон

Брайтон став п'ятою командою, яка змогла на виїзді обіграти Ньюкасл у нинішньому сезоні АПЛ.

Ньюкасл програв уже п'ятий домашній матч від початку нинішнього сезону, повторивши антирекорд Манчестер Юнайтед (1930/31), Портсмута (2009/10) і Болтона (2011/12). Варто зауважити, що всі три команди у тих сезонах вилетіли із елітного дивізіону, повідомляє Gracenote Live.

Манчестер Сіті розгромив Бернлі, Кардіфф влаштував гольову перестрілку з Фулхемом: 9 тур АПЛ, матчі суботи

Після 9 турів АПЛ Ньюкасл посідає останнє місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі всього 2 очки.

Англія9 турСент-Джеймс Парк (Ньюкасл-на-Тайні)

Ньюкасл - Брайтон: Субота 20 жовтня 2018

Ньюкасл
Матч завершено
0 : 1
Брайтон
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Ньюкасл Ньюкасл Ньюкасл - Брайтон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
47
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук