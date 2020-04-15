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Аллегри может возглавить Ньюкасл – новые владельцы клуба готовят революцию

21:36 56 Читати українською
Аллегри может возглавить Ньюкасл – новые владельцы клуба готовят революцию
Массимилиано Аллегри / Фото из открытых источников

Похоже, Ньюкасл ожидают радикальные изменения в лучшую сторону.

Президент Ньюкасла Майк Эшли в ближайшее время должен договориться о продаже клуба аравийским магнатам, сообщает The Sun.

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По информации издания, потенциальные владельцы хотят пригласить в кресло наставника "сорок" Массимилиано Аллегри и наполнить команду звездными игроками.

Напомним, сейчас команду возглавляет Стив Брюс. После 29-ти туров АПЛ Ньюкасл находится на 13-й строчке.

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Ньюкасл Ньюкасл Англия Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Майк Эшли
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