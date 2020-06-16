Ньюкасл нацелился на главного бомбардира Серии А, – GdS

Форвард римского Лацио Чиро Иммобиле стал очередной звездой, которую сватают в Ньюкасл на фоне продажи английской команды аравийским инвесторам.

Лучший в текущий момент голеадор чемпионата Италии может перебраться в АПЛ, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Новые владельцы "сорок" якобы готовы предложить за Иммобиле 55 млн евро. Сам нападающий получит 5-летний контракт и будет зарабатывать 8 млн евро "чистыми" за сезон. Иммобиле имеет действующий до лета 2023-го контракт с Лацио – "орлы" подготовили новое соглашение для форварда, но только на 2 года и с окладом 4 млн в год.

В нынешнем сезоне Чиро Иммобиле провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 30 мячей.

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