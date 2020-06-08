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Ньюкасл хочет пригласить экс-экспортдира ПСЖ – он повлиял на рекордный трансфер Неймара

19:11 19 Читати українською
Ньюкасл хочет пригласить экс-экспортдира ПСЖ – он повлиял на рекордный трансфер Неймара
Антеро Энрике (слева) / Фото ФК ПСЖ

Ньюкасл готовится стать новым английским грандом и приглашает для этого топовых функционеров.

Бывший спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике может возобновить карьеру в Ньюкасле, сообщает RMC Sport.

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Новые потенциальные владельцы английского клуба из Саудовской Аравии уже контактировали с известным функционером. Энрике оценил амбициозные планы шейхов и не против присоединиться к их проекту.

Напомним, соглашение о покупке Ньюкасла находится на завершающей стадии. По информации СМИ, действующий президент "сорок" Майк Эшли продаст клуб за около 350 млн евро. После 29-ти туров АПЛ Ньюкасл расположился на 13-й строчке.

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Теги
Ньюкасл Ньюкасл ПСЖ ПСЖ Англия Антеро Энрике
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