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Ньюкасл націлився на головного бомбардира Серії А, – GdS

17:54 199 Читать на русском
Ньюкасл націлився на головного бомбардира Серії А, – GdS
Чіро Іммобіле / LaPresse

Форвард римського Лаціо Чіро Іммобіле став черговою зіркою, яку сватають до Ньюкасла на фоні продажу англійської команди аравійським інвесторам.

Найкращий наразі голеадор чемпіонату Італії може перебратися до АПЛ, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Нові власники "сорок" нібито готові запропонувати за Іммобіле 55 млн євро. Сам нападник отримає 5-річний контракт і зароблятиме 8 млн євро "чистими" за сезон. Іммобіле має чинний до літа 2023-го контракт із Лаціо – "орли" підготували нову угоду для форварда, проте лише на 2 роки та з окладом 4 млн на рік.

У нинішньому сезоні Чіро Іммобіле провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 30 м'ячів.

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