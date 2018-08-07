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Ньюкасл и Вест Бромвич обменялись нападающими

06:00 3 Читати українською
Ньюкасл и Вест Бромвич обменялись нападающими
Хосе Рондон / Фото: Sky Sports

Вест Бромвич отдал Хосе Рондона в годичную аренду в Ньюкасл, а в противоположном направлении отправился Дуайт Гейл.

Форвард Вест Бромвича Хосе Рондон продолжит карьеру в Ньюкасле, сообщает официальный сайт клуба.

"Сороки" арендовали форварда на один сезон. Также Ньюкасл отдал в годичную аренду в Вест Бромвич Дуайта Гейла.

В прошлом сезоне Рондон сыграл за Вест Бромвич в 40 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи

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