Ньюкасл та Вест Бромвіч обмінялися нападниками

Вест Бромвіч віддав Хосе Рондона в річну оренду у Ньюкасл, а в протилежному напрямку вирушив Дуайт Гейл.

Форвард Вест Бромвіча Хосе Рондон продовжить кар'єру в Ньюкаслі, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Сороки" орендували форварда на один сезон. Натомість Ньюкасл віддав у річну оренду у Вест Бромвіч Дуайта Гейла.

У минулому сезоні Рондон зіграв за Вест Бромвіч в 40 матчах у всіх турнірах, забив 10 голів і зробив 4 гольові передачі

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