Зинедин Зидан и Антонио Конте не горят желанием работать с "сороками", информирует Mirror.

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У француза есть два более приоритетных варианта для продолжения карьеры – Ювентус или сборная Франции. Итальянец также находится в отпуске и готов дождаться завершения сезона. Конте стремится сам подготовить команду, которая будет претендовать на титулы в ближайшей перспективе. Более доступными вариантами для Ньюкасла выглядят английские кадры – Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард.

Добавим, что Ньюкасл под руководством Стива Брюса не добыл ни одной победы в стартовых 7 турах АПЛ и расположился в зоне вылета.

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