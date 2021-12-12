Финал плей-офф МЛС 2021

Портленд Тимберс – Нью-Йорк Сити – 1:1 (пенальти 2:4)

Голы: Мора, 90+4 – Кастельянос, 41

Нью-Йорк Сити вышел вперед в конце первого тайма благодаря стандарту: Моралес подал, а Кастельянос головой замкнул дальнюю стойку.

Нани объявил об уходе из Орландо Сити

Портленд Тимберс пытался отыграться, ему это удалось на 90+4 минуте. Мора воспользовался суетой в штрафной соперника и вколотил мяч мимо голкипера.