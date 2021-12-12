Нью-Йорк Сити впервые стал чемпионом МЛС – роскошный финал с серией пенальти и голом в компенсированное время
10:02 - Читати українською
В США состоялся главный матч сезона МЛС. Победу в нем одержал Нью-Йорк Сити.
Финал плей-офф МЛС 2021
Портленд Тимберс – Нью-Йорк Сити – 1:1 (пенальти 2:4)
Голы: Мора, 90+4 – Кастельянос, 41
Нью-Йорк Сити вышел вперед в конце первого тайма благодаря стандарту: Моралес подал, а Кастельянос головой замкнул дальнюю стойку.
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Портленд Тимберс пытался отыграться, ему это удалось на 90+4 минуте. Мора воспользовался суетой в штрафной соперника и вколотил мяч мимо голкипера.
Встреча переросла в овертайм, а затем еще и в серию пенальти. В ней более точным был Нью-Йорк Сити, который и праздновал победу. Для команды это первое чемпионство МЛС в истории.
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