Нью-Йорк Сіті вперше став чемпіоном МЛС – розкішний фінал з серією пенальті та голом у компенсований час
10:02 - Читать на русском
У США відбувся головний матч сезону МЛС. Перемогу у ньому здобув Нью-Йорк Сіті.
Фінал плей-офф МЛС 2021
Портленд Тімберс – Нью-Йорк Сіті – 1:1 (пенальті 2:4)
Голи: Мора, 90+4 – Кастельянос, 41
Нью-Йорк Сіті вийшов вперед наприкінці першого тайму завдяки стандарту: Моралес подав, а Кастельянос головою замкнув дальню стійку.
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Портленд Тімберс намагався відігратись, йому це вдалось аж на 90+4 хвилині. Мора скористався метушнею у штрафному суперника і вколотив м'яч повз голкіпера.
Зустріч переросла в овертайм, а потім ще й у серію пенальті. У ній влучнішим був Нью-Йорк Сіті, який і святкував перемогу. Для команди це перше чемпіонство МЛС в історії.
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