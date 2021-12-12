Фінал плей-офф МЛС 2021

Портленд Тімберс – Нью-Йорк Сіті – 1:1 (пенальті 2:4)

Голи: Мора, 90+4 – Кастельянос, 41

Нью-Йорк Сіті вийшов вперед наприкінці першого тайму завдяки стандарту: Моралес подав, а Кастельянос головою замкнув дальню стійку.

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Портленд Тімберс намагався відігратись, йому це вдалось аж на 90+4 хвилині. Мора скористався метушнею у штрафному суперника і вколотив м'яч повз голкіпера.

Зустріч переросла в овертайм, а потім ще й у серію пенальті. У ній влучнішим був Нью-Йорк Сіті, який і святкував перемогу. Для команди це перше чемпіонство МЛС в історії.