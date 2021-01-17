Винницкая Нива сегодня переживает не лучшие времена. Клуб находится внизу турнирной таблице своей группы во Второй лиге, из-за непростой финансовой ситуации команду покинул президент Вадим Кудияров, а перед футболистами есть задолженность по зарплате. Однако все может измениться в ближайшее время.

Наставник Нивы Винница прокомментировал непростую финансовую ситуацию клуба после "бегства" президента

По сообщению издания Meta Ratings, у Нивы может появиться новый инвестор. В организации процесса нового вектора развития клуба заинтересован неназванный экс-игрок Шахтера и сборной Украины. Сейчас рассматривается вариант привлечения инвестиций и дальнейшего развития Нивы. На данном этапе идет процесс изучения состояния дел в клубе, инфраструктуры, отношение местных властей и другие аспекты развития футбола в регионе.

Напомним, после 11-ти туров подопечные Олега Шумовицкого занимают 12-ю строчку турнирной таблицы группы А Второй лиги, набрав 6 очков.

Хто розпочинав у Марселі та клубах АПЛ, а закінчив у чемпіонаті Андорри? Призовий кросворд від головного редактора