Главный тренер Нивы В Олег Шумовицкий рассказал, имеет ли шансы его команда продолжить выступления в весенний части сезона.

"Ситуация напряженная, но не безнадежная. Команда отправилась в отпуск с месячной задолженностью по зарплате. Неопределенность появилась после того, как в отставку ушел исполняющий обязанности президента клуба Вадим Кудияров, ведь многие организационные вопросы замыкались на нем.

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После удачного выступления Нивы в розыгрыше Кубка Украины несколько моих подопечных уже побывали на просмотре в более именитых командах. Сменят они прописку или нет, станет известно в начале следующего года.

Надеюсь, что Нива, команда с богатой историей, не канет в Лету, что подставят плечо представители властных структур и вопрос с финансированием на весеннюю часть чемпионата будет решен. Тем более, что теперь интересы Нивы есть кому лоббировать: недавно депутатом облсовета стал председатель Винницкой областной ассоциации футбола Игорь Гатауллин", – отметил Шумовицький в интервью meta-ratings.

Напомним, уже экс-президент Нивы В Вадим Кудияров решил уйти в отставку из-за непростой финансовой ситуации, оставив команду на произвол судьбы. После 11-ти туров клуб занимает 12-ю строчку турнирной таблицы группы А второй лиги, набрав 6 очков.

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