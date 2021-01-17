Вінницька Нива сьогодні переживає не найкращі часи. Клуб перебуває у підвалинах турнірної таблиці своєї групи у Другій лізі, через непросту фінансову ситуацію команду покинув президент Вадим Кудіяров, а у футболістів є заборгованість по зарплаті. Однак все може змінитися вже найближчим часом.

Наставник Ниви Вінниця прокоментував непросту фінансову ситуацію клубу після "втечі" президента

За повідомлення видання Meta Ratings, у Ниви може з'явиться новий інвестор. В організації процесу нового вектора розвитку клуба зацікавлений екс-гравець Шахтаря та збірної України. Зараз розглядається варіант залучення інвестицій і подальшого розвитку Ниви. На даному етапі йде процес вивчення стану справ в клубі, інфраструктури, ставлення місцевої влади та інші аспекти розвитку футболу в регіоні.

Нагадаємо, після 11-ти турів підопічні Олега Шумовицького посідають 12-ту сходинку турнірної таблиці групи А Другої ліги, набравши 6 очок.

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